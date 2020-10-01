تعليق مثير من نجم المصري عن أزمات النادي









تحدث واحد من نجوم نادي المصري البورسعيدي السابقين بتصريحات مفاجئة عن أزمات الفريق التي يمر بها في الوقت الحالي.





وأكد كريم زكري لاعب المصري والزمالك السابق، أنه لا يريد الحديث عن أزمات النادي البورسعيدي قبل مواجهة الزمالك اليوم في الجولة الـ31 لبطولة الدوري.





وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش": "من الصعب وجود قدامى المصري في لقاء الزمالك اليوم لتحديد أعداد معينة تحضر في ملعب برج العرب في الإسكندرية".





تابع أن صفقات المصري هذا الموسم ليست على المستوى وكان لابد من وجود كشافين في المصري لجلب اللاعبين الجديد على المستوى المطلوب.



