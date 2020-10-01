موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني













يلتقي فريق برشلونة مع ريال مدريد يوم 25 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني.





وسيغيب اللاعب البلجيكي ايدن هازارد عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث ما ذكرته التقارير الإسبانية في الساعة الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها في مران ريال مدريد.





وحقق برشلونة الفوز في الجولة الماضية بالليجا بنتيجة أربعة أهداف نظيفة أمام فريق فياريال في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.



