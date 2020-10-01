الزمالك يفتقد خدمات مصطفى محمد في مواجهة المصري
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:06 ص
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.
وسوف يفتقد الزمالك لخدمات مهاجم فريقه مصطفى محمد، الذي شعر بإجهاد شديد خلال المران الأخير قبل مواجهة المصري، مساء أمس الأربعاء.
وقرر المدير الفني الجديد لنادي الزمالك البرتغالي باتشيكو استبعاده من مواجهة المصري وإراحته.
يشار إلى أن البرتغالي جيمي باتشيكو كان قرر أيضا، استبعاد الثنائي طارق حامد لاعب الوسط، نظرا لشعوره بالإجهاد، وإراحته لمواجهة سموحة المقبلة، ضمن منافسات كأس مصر، بالإضافة إلى محمد أوناجم نظرا لاستمرار إصابته بجزع في الرباط الداخلي واستمرار تأهيله.