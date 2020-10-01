الزمالك يفتقد خدمات مصطفى محمد في مواجهة المصري













يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.





وسوف يفتقد الزمالك لخدمات مهاجم فريقه مصطفى محمد، الذي شعر بإجهاد شديد خلال المران الأخير قبل مواجهة المصري، مساء أمس الأربعاء.





وقرر المدير الفني الجديد لنادي الزمالك البرتغالي باتشيكو استبعاده من مواجهة المصري وإراحته.



