الزمالك يفتقد خدمات مصطفى محمد في مواجهة المصري

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

وسوف يفتقد الزمالك لخدمات مهاجم فريقه مصطفى محمد، الذي شعر بإجهاد شديد خلال المران الأخير قبل مواجهة المصري، مساء أمس الأربعاء.

وقرر المدير الفني الجديد لنادي الزمالك البرتغالي باتشيكو استبعاده من مواجهة المصري وإراحته.

يشار إلى أن البرتغالي جيمي باتشيكو كان قرر أيضا، استبعاد الثنائي طارق حامد لاعب الوسط، نظرا لشعوره بالإجهاد، وإراحته لمواجهة سموحة المقبلة، ضمن منافسات كأس مصر، بالإضافة إلى محمد أوناجم نظرا لاستمرار إصابته بجزع في الرباط الداخلي واستمرار تأهيله.

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