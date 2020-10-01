نهال عنبر لـ"الفجر الفني": ماحمسنى لحكاية "أمر شخصي" دور الأم.. ورود أفعال الجمهور فاجأتني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة نهال عنبر، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى حكاية "أمر شخصي"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، الذى استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً فور عرضه.


وكشفت نهال عنبر لـ"الفجر الفني"، عن أسباب حمسها للمشاركة فى "أمر شخصى"، حيث قالت"ماحمسنى لخوض هذه التجربة هو أن الدور جميل جدا، فأنا أحب أدوار الأمهات، كما أن الموضوع حلو جدا والمؤلف عمر عبد الحليم كتبه بشكل جميل، وكمان المخرج محمود كامل طلعه بشكل جميل".


وتابعت"بالإضافة إلى فريق العمل، فهو فريق ممتاز قام بأدواره بشكل ممتاز بداية من شيرى عادل، إيهاب فهمى، ميدو عادل، نور قدري، معتز هشام"، وأيضاً الحكاية نفسها شدتني للمشاركة".


وأشارت نهال عنبر إلى أن ردود أفعال الجمهور فاجأتها، معبرة عن سعادتها بردود الأفعال، قائلة"الناس أعجبت بالدور بشكل رهيب، وكانت بتجيلى رسائل وتعليقات أنتى أمنا وأختنا الكبيرة بجد".


وأضافت إلى أن التعاون مع الفنانة شيرى عادل ممتع وجميل، معبرة عن ذلك قائلة"شيرى عادل بنوتة قمر وبتحب شغلها جدا وبتهتم بيه ودى حاجة مهمة فى الممثل الشاطر".


يذكر أن حكاية "أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور ايهاب وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.

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