رشا السيد تحضر العرض الأول لفيلم جاكي شان الجديد

حرصت الفنانة الإماراتية رشا السيد على حضور العرض الأول لفيلم جاكي شان الجديد، الذي يحمل اسم "The Vanguard"، قبل عرضه في دور السينما العالمية 10 أكتوبر المقبل.









وقالت رشا السيد- في تصريحات صحفية- إن الفيلم جيد واستمتعت بمشاهدته، وأكثر شي يميزه عن غيره كونه فيلم أجنبي به الكثير من المشاركات العربية، حيث تم تصوير جزء كبير منه في مدينة دبي، وهذا شىء يدعو للفخر، كما أن مشاهد الأكشن في الفيلم مميزة جدا، وعروض السيارات الذهبية يحمل الفخامة".









ويتناول موضوع الفيلم كيفية القضاء على الإرهاب في العالم، والفيلم يعد أضخم إنتاج عالمي في الوقت الحالي وتم تصويره فى عدة دول أماكن حول العالم منها لندن ودبي والصين والهند، وقام بإخراجه ستانلي تونج وهو من أهم المخرجين في العالم وفي الصين الذي اشتهر بإخراج أبرز أفلام جاكي شان، وأشهرها "Police Story 4" عام 1996، وفيلم "The Myth" عام 2005.









وعن جاكي شان، قالت رشا السيد إنه فنان أعماله معروفة ورائعة وله أدائه الخاص في أفلامه ودائما مُميز في اختيار فريق العمل الخاص به، وحرصت "رشا" على إتباع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال حضورها لعرض الفيلم، حيث ارتدت ماسك الوجه وارتدت الكمامة، ودعت الجميع الحفاظ على التباعد الجسدي حتى يرفع الله هذا الوباء.









وشاركت رشا السيد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «اتجاه خاطئ»، والذي يعد عمل فنتازيا يجمع بين الإثارة والتراجيديا في قالب واحد يتم طرحه بطريقه جديدة، ولاقى المسلسل نجاح قوى ومردود إيجابي لدى الجمهور لما يحمل من تشويق وغموض للمشاهد، نظرا لقصته التي تجسد طبيبة نفسية مغرمة بزوجها وتحاول معالجة إمرأه ترغب في الزواج منه، وتجسد «رشا» دور سكرتيرة رجل الأعمال التي تحاول تنبيه بطل المسلسل من المرأة التي ترغب في الزواج منه.