ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو





حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على حساب فريق بلد الوليد بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) لموسم 2020 – 2021.

وجاء هدف الفوز لريال مدريد عن طريق اللاعب فينسيوس جونيور بالدقيقة 65 من زمن اللقاء.





بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 7 نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن فريقي خيتافي وفالنسيا أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما يحتل فريق برشلونة المركز العاشر برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة ويلتقي مساء الخميس، مع فريق سيلتا فيجو.

ويلتقي برشلونة مع نظيره سيلتا فيجو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس، على ملعب "بالايدوس" معقل الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.





وإليكم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على بلد الوليد وقبل لقاء برشلونة وسلتا فيجو:-





1- خيتافي 7 نقاط

2- فالنسيا 7 نقاط

3- ريال مدريد 7 نقاط

4- فياريال 7 نقاط

5- ريال بيتيس 6 نقاط

6- غرناطة 6 نقاط

7- ريال سوسيداد 5 نقاط

8- سلتا فيجو 5 نقاط

9- أتليتكو مدريد 4 نقاط

10- برشلونة 3 نقاط

11- إشبيلية 3 نقاط

12- ليفانتي 3 نقاط

13- أوساسونا 3 نقاط

14- أتليتك بلباو 3 نقاط

15- قادش 3 نقاط

16- ويسكا 3 نقاط

17- إلتشي 3 نقاط

18- بلد الوليد 2 نقطة

19- إيبار 1 نقطة

20- ألافيس 1 نقطة



