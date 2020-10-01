ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على حساب فريق بلد الوليد بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) لموسم 2020 – 2021.
وجاء هدف الفوز لريال مدريد عن طريق اللاعب فينسيوس جونيور بالدقيقة 65 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 7 نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن فريقي خيتافي وفالنسيا أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما يحتل فريق برشلونة المركز  العاشر برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة ويلتقي مساء الخميس، مع فريق سيلتا فيجو.
ويلتقي برشلونة مع نظيره سيلتا فيجو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس، على ملعب "بالايدوس" معقل الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وإليكم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على بلد الوليد وقبل لقاء برشلونة وسلتا فيجو:-

1- خيتافي 7 نقاط
2- فالنسيا 7 نقاط
3- ريال مدريد 7 نقاط
4- فياريال 7 نقاط
5- ريال بيتيس 6 نقاط
6- غرناطة 6 نقاط
7- ريال سوسيداد 5 نقاط
8- سلتا فيجو 5 نقاط
9- أتليتكو مدريد 4 نقاط
10- برشلونة 3 نقاط
11- إشبيلية 3 نقاط
12- ليفانتي 3 نقاط
13- أوساسونا 3 نقاط
14- أتليتك بلباو 3 نقاط
15- قادش 3 نقاط
16- ويسكا 3 نقاط
17- إلتشي 3 نقاط
18- بلد الوليد 2 نقطة
19- إيبار 1 نقطة
20- ألافيس 1 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الإسباني برشلونة الدوس الدوري الإسباني

أخبار تهمك

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم ريال مدريد وإحتمالية غيابة عن الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 16 ساعة

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 6 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:22 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

10:59 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟