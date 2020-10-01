الزمالك يحدد شرطه الوحيد لبيع نجم الفريق
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:09 ص
محمد جمال
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كشف الإعلامي إسلام صادق، تلقي مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، عرضين من الدوري التركي عن طريق لاعب سابق من النادي الأهلي.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مصطفي محمد عقد جلسة مع أمير مرتضي منصور، حدث توبيخ من المشرف العام للاعب بسبب تمسكه بالإحتراف فى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وأضاف: "الزمالك اشترط الحصول على 7 مليون يورو مقابل التخلي عن مصطفي محمد، ومسؤولو القلعة البيضاء قاموا بتعديل عقد اللاعب خلال الفترة الأخيرة".
ويذكر أن الزمالك سيواجه نظيره المصري ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم.
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