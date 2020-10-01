نجم الزمالك السابق يوضح رأيه في تولى موسيماني تدريب الأهلي









أوضح نجم الزمالك السابق رأيه في تولى موسيماني مهمة تدريب النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري رينيه فايلر.





وأكد كريم ذكري، لاعب المصري والزمالك السابق، أن القطبين يجب أن يتعلمان من درس فايلر وكارتيرون.





وقال كريم خلال حواره ببرنامج الماتش: "الأهلي والزمالك لهم قيمة كبيرة في مصر وإفريقيا، ولابد أن يتعلمان من درس فايلر وكارتيرون، وما حدث يثبتلنا أن الكرة بالوقت الحالي أصبحت عبارة عن مادة وعقود".





وأكمل: " موسيماني مدرب جيد وعلى دراية كاملة بالأهلي، كما أن اختيار باتشيكو للزمالك موفق".



