وزير التعليم يكشف عن نظام الثانوية العامة الجديد

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهم لديهم ألوان وأنظمة تعليمية مختلفة من المدارس في التعليم المصري، متابعًا: "لدينا 41 مدرسة يابانية وعدد آخر من المدارس الدولية الحكومية".



وأشار "شوقي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنهم يهتمون بتطوير المجموعة المدرسية، وللطالب حق اختيار المجموعة الأنسب منه حسب المعلم الذي يريده.



وأضاف: "أدعو أولياء الأمور لعدم حرمان أولادهم من مشاريع البحث للتعلم"، موضحًا أن نظام المشاريع في المراحل التعليمية المختلفة الغرض منه تدريب الطلاب على البحث والاستكشاف.



وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن هناك نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة بعيدًا عن الحفظ والتلقين، موضحًا أن نظام التقييم الجديد في الثانوية العامة متاح للطالب فيه فرصتين لاجتيازه، لافتًا إلى أن استجابة الطلاب للنظام التعليمي الجديد أكبر من أولياء الأمور، موضحًا أن النظام التعليمي الجديد يقيس قدرات الطلاب في كل مادة، معلقًا: "مش هديلك أرقام.. هديلك حاجة تانية خالص".



وأكد وزير التعليم، أنهم يوفرون في التعليم الحكومي ما تقدمه أنظمة التعليم الدولية، منوهًا بأنه تم إعداد بنوك أسئلة لتقييم الطلاب تعطي مخرجات التعلم إلكترونيًا بدون أي عنصر بشري، وأن بنك المعرفة قيمة كبيرة للبحث العلمي في مصر ومتاح لـ 100 مليون مواطن.



وذكر وزير التربية والتعليم، أن المنصات التعليمية الإلكترونية متاحة بالمجان وهي بديل أكثر قيمة من الكتب الخارجية، مشيرًا إلى أنهم يبحثون عن حلول مبتكرة لمشكلة زيادة الكثافة في الفصول الدراسية، كما أنهم يقومون بإعادة صياغة العلاقة الحاكمة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة وأولياء الأمور.



وأشار إلى أن تكنولوحيا التعلم الحديث لا تغني عن الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الارتفاع بقدرات المعلم شيء هام جدًا، وكذلك تحسين الجانب المادي له، متابعًا: "نبحث عن حلول لتحسين أحوال المعلم المادية".



وأضاف "شوقي"، أن زيادة الأحوال المادية المعلمين ستحدث، والمعلم الذي سيجتهد أكثر سيزيد أكثر، موجهًا حديثه للمعلمين: "اطمئنوا"، لافتًا إلى أن التعيين متوقف من الدولة، ولا يوجد ميزانية له، وعندما تتوافر ميزانية سيتم التعيين بالأولوية من المتقدمين.

