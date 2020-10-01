التنمية المحلية: إنشاء بحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول

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كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن إجراءات الوزارة للتعامل مع السيول المحتملة خلال الفترة المقبلة، قائلاً : "الوزارة قامت برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة، ونسقت مع مديرات وزارة التضامن والهلال الأحمر والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المختصة، لمواجهة أي اثار سلبية للسيول".



وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن وزارة الري عملت على إنشاء بحيرات في أواخر مخرات السيول، لاستيعاب مياه الأمطار والسيول، لإعادة استخدمها فيما يعد في أغراض الزراعية والاستخدامات المختلقة، بجانب مياه نهر النيل.



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وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية الحضرية والريفية، والمدن الجديدة.



وكلف وزير الإسكان، بالبدء فى تنفيذ أعمال تجميع مياه الأمطار على التوازى بالمناطق المختلفة الأكثر تأثرًا بمياه الأمطار، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، والاستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفى، أو إعادة استخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة.







وفى هذا السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وبحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لاستيعاب وصرف مياه الأمطار والسيول بالمدينة، وذلك بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة فى مجالات تنسيق المواقع والمرافق، حيث قام الاستشاري خلال الاجتماع بعرض جميع التصميمات، وكذا استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع.



وطالب الدكتور سيد إسماعيل، بسرعة الانتهاء من المحور الثاني من الإجراءات والذي يعتمد على دعم منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال عمل ازدواج لبعض خطوط الصرف الرئيسية، ومنها جنوب الأكاديمية بطول 4.5 كم، مع زيادة كفاءة طاقات محطات الرفع بدعمها بطلمبات جديدة إضافية، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية شهر سبتمبر القادم، وسيتم تعميم هذا الإجراء على جميع خطوط الصرف بالمدينة فى المراحل القادمة.

