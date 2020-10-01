مصطفى الفقي يكشف تفاصيل محاولة رشوة العراق لمصر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:16 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن دولة الكويت رائدة في المجال الديمقراطي على المستوى الخليجي، وهذا الأمر واضح من خلال تواجد مجلس نيابي حقيقي، فالعائلة الحاكمة لديها قدر كبير من جدًا من الديمقراطية والحرية، أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة صدر ضده حكم بالإعدام ي أحد القضايا بالكويت، ونفذ فيه الحكم.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية " mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن موقف مصر الداعم لتحرير الكويت لم يكن متردد أبدًا، رغم قوة العلاقات مع بغداد، مشيرًا إلى أن صدام حسين الرئيس العراقي الاسبق حاول رشو ة مصر بالكثير من الطرق، لكي تدعم موقف العراق في احتلال الكويت، ولكن موقف مصر كان ثابتًا جدًا، ولم يتغير، والشعب الكويت يقدر جدًا لمصر هذا الموقف.

ولفت إلى أن جمال عبد الناصر سيظل شخصية جدلية، لافتًا إلى أن الغرب يكره، ولكنه يحترمه، وهذا يرجع إلى صموده أمام المخططات الغريبة، وشعبيته الكاسحة في العالم العربي.

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