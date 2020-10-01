وزير الأثار يعلن عن كشف أثري ضخم في 3 أكتوبر

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم اكتشاف توابيت أثرية جديدة في سقارة عددها أكثر من 27 تابوتا، موضحًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي 3 أكتوبر المقبل بسقارة للإعلان عنهم، معقبًا: "مش قال الدكتور خالد العناني، وزير الأثار والسياحة، إن الوزارة ستعلن عن كشف أثري كبير جدًا خلال 3 أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذا الكشف كان في البداية عبارة عن 13 تابوت، وبعد أيام زاد العدد لـ 27 تابوتًا، ومؤخرًا زاد العدد بصورة كبيرة هذا الرقم.



ولفت "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، طالبه بإرجاء المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن هذا الكشف نتيجة اكتشافات أخرى جديدة في هذا الكشف، ولكنه رفض، وقرر اعداد مؤتمر صحفي آخر للاكتشافات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

هأجل الإعلان إلا لو اكتشفنا مومياوات جديدة".



وأضاف "العناني"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن الرقم النهائي للاكتشافات خلال المؤتمر الصحفي، موضحًا أن أعمال الحفائر مازالت مستمرة.





على جانب أخر كشف وزير السياحة والآثار، عن التسهيلات المقدمة لجذب السياح، موضحًا أن هناك برنامج تحفيز طيران يقدم للطيران الأجنبي، مع منح تأشيرات مجانية للمحافظات السياحية لأول مرة في مصر حتى 31 أكتوبر، مع تقديم وزارة الطيران الخدمات الأرضية والرسوم بالمطارات، ووزارة البترول خفضت سعر الوقود للطائرات، وتم عمل مبادرات لدعم القطاع السياحي من البنك المركزي، للحفاظ على القطاع والحفاظ على المليون مواطن الذين يعملوا بقطاع السياحة كفرص عمل مباشرة.



ومن جانبه، توقع الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للاثار، أن تحتوى التوابيت على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ، لكونها توابيت محكمة الغلق، لافتا إلى أن التوابيت لم يتم فتحها حتى اليوم، موضحا أن عملية البحث والتنقيب عنه بدأت بمجرد رفع الرديم في المرحلة الأولى اكتُشفت بعض الآثار، مضيفا أنه بعد 5 أشهر من العمل في الموقع اكتشفت بعض المقابر القديمة والحديثة، وتم اكتشاف مقبرة اخرى في نهاية 2018 وهي واحدة من أجمل المقابر وتسمى بـ"واح تي"، والتي مر عليها أكثر من 4500 سنة.



أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الأثار والسياحة، عن كشف أثري كبير جدًا خلال 3 أكتوبر، قائلًا: " هذا الكشف كان في البداية عبارة عن 13 تابوت، وبعد أيام زاد العدد لـ 27 تابوتًا، ومؤخرًا زاد العدد بصورة كبيرة هذا الرقم".ولفت "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، طالبه بإرجاء المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن هذا الكشف نتيجة اكتشافات أخرى جديدة في هذا الكشف، ولكنه رفض، وقرر اعداد مؤتمر صحفي آخر للاكتشافات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.