بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس اليوم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:14 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30% تقريبًا).
- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبًا).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس اليوم
بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس اليوم

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