شاهد.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة للمعلمين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الارتفاع بقدرات المعلم شيء هام جدًا، وكذلك تحسين الجانب المادي له، متابعًا: "نبحث عن حلول لتحسين أحوال المعلم المادية".

وأضاف "شوقي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيادة الأحوال المادية المعلمين ستحدث، والمعلم الذي سيجتهد أكثر سيزيد أكثر، موجهًا حديثه للمعلمين: "اطمئنوا".

ولفت إلى أن التعيين متوقف من الدولة، ولا يوجد ميزانية له، وعندما تتوافر ميزانية سيتم التعيين بالأولوية من المتقدمين.

قرارات مهمة من وزارة التربية والتعليم





اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات الهامة خلال الساعات الأخيرة، بشأن العام الدراسي الجديد، الذي يطل علينا هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يطارد كافة دول العالم.





واستمرار ظهور الفيروس، سيجعل هناك شكل مختلف للعام الدراسي القادم الذي ينطلق يوم ١٧ أكتوبر القادم بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وذلك كإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الوباء وعدم انتقاله بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.





وفيما يلي يقدم "الفجر" القرارات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة في الساعات القليلة الماضية، ضمن إجراءاتها الوقائية للحفاظ على الطلاب:





1- أصدرت الوزارة عدة قرارات بشأن المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة الطلاب، فيما لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، على أن يكون الحضور في المدرسة خمسة أو ستة أيام.





2- أكدت الوزارة أن القنوات التعليمية أساسية في شرح المقررات، ويعتمد الطلاب من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي على القنوات حيث تذاع حلقة أسبوعيا لكل مادة على مدار 14 أسبوعًا فترة الفصل الدراسي الأول.





3- أعلنت أن الحد الأدنى للحضور يومان أسبوعيًا للصفوف من 4 حتى 3 إعدادي، والحضور في رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي لا يقل عن 4 أيام أسبوعيًا في مدارس الفترة الواحدة، أما المدرسة الفترتين تكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.





4- مدارس الفترة الواحد من 1 حتى 3 ابتدائي تخصيص 6 حصص لـ"العربي وConnect المتعدد و4 حصص في الرياضيات، والإنجليزي، وحصتان للأنشطة المتنوعة، وحصة واحدة في التربية الدينية والتوكاتسو والتربية الرياضية.





5- الصفوف من 1 حتى 3 ابتدائي المدارس ذات الفترتين 4 حصص في العربي والرياضيات وConnect المتعدد، 3 حصص للغة الإنجليزية، حصة واحدة في الأنشطة المتنوعة، حصة في التربية الدينية، والتوكاتسو، والتربية الرياضية.





6- الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي حصتين في العربي والرياضيات، حصة في الإنجليزية والعلوم والدراسات والتربية الدينية والمستوى الرفيع، حصة في التربية الرياضية، والتربية الفنية، حصة واحدة بالتبادل بين "مادة اللغة الأجنبية الثانية، والأنشطة".





7- الصفوف من 1 حتى 3 إعدادي حصتين في اللغة العربية والرياضيات، حصة في الإنجليزي والعلوم والدراسات والدين، حصة في المستوى الرفيع والحاسب الآلي والتربية الفنية، حصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة.





8- - تنظم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادى مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد، وتكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية، وتتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.





9- في صفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.



