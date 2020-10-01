رئيس محطة الزهراء للخيول: لدينا 5 سلالات عربية نادرة جدًا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور صلاح فتحي، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، إن محطة الزهراء أنشأت في عام 1928، وكانت نواة لتربية الخيول العربية الأصيلة، ويتواجد بها 5 سلالات نادرة في العالم بأسعار مرتفعة جدًا، وبها أكثر من490 رأس خيل. 

وتابع "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن محطة الزهراء ستكون نواة لمشروع مرابط مصر لتربية الخيول، لافتًا إلى أن محطة الزهراء الحالبة بها 184 فرسة عشار، وموسم الولادة في شهر سبتمبر.

تقارير وحوارات
معلومات عن مزرعة "الزهراء" للخيول العربية 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء الدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع "مرابط مصر"، لما له من قيمة مضافة، ومردود ثقافي وحضاري وسياحي، وأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة، النواة الرئيسية للمشروع، بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مع مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب إسلام ريان، مدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، وحمدي سليمان وطارق سليمان، رؤساء مجموعات استثمارية متخصصة في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري.

وتناول الاجتماع استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، وإحياء أنشطتها المصاحبة، حيث اطلع الرئيس على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول، طبقا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.

ووجه الرئيس بدراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر مؤخرا، من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.

وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مزرعة "الزهراء" للخيول العربية:

- تعد محطة الزهراء للخيول، واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، والأولى في الشرق الأوسط ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية.

- تقع المحطة في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

- تعتبر أقدم محطات الخيول في العالم.

- تم إنشاء المحطة لتربية الخيول العربية الأصيلة في عام 1908، ثم في عام 1928، تم شراء أرضها في عين شمس للتوسع في الحفاظ على أنساب الخيول العربية.

- تهدف محطة الزهراء للحفاظ على الخيول المصرية.

- تتبع المحطة وزارة الزراعة.

- تستضيف المحطة مهرجان الخيول العربية الأصيلة، الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام.

- تشرف المحطة على 12 ألف مزرعة خيول، تضم نحو 15 الف حصان.

- محطة الزهراء هي المنوطة بمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل.

- تضم المحطة 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان والصقلاوي.

- تضم المحطة 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس الخيول

أخبار تهمك

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نجم ريال مدريد وإحتمالية غيابة عن الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محطة الزهراء.. كل ما تريد معرفته عن أكبر مزرعة خيول أصيلة في الشرق الأوسط

"الزهراء".. محطة الخيول الأولى في منطقة الشرق الأوسط

حاتم ستين: الخيول العربية الأصيلة ثروة قومية ومصدر للعملة الصعبة

محطة الزهراء للخيول: الملكة "تويا" أم أبطال السباقات العالمية

الزراعة: محطة الزهراء نواة للخيول العربية الأصيلة

مديرة "الزهراء للخيول" تكشف حقيقة فيديوهات "السوشيال ميديا"

تصويت

الأكثر قراءة
11:22 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

10:59 م

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟