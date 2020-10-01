عضو "العليا للحج والعمرة": نتوقع عودة الرحلات في نوفمبر (فيديو)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
ناصر ترك
ناصر ترك
شيماء حسن
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أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك تنسيقا كاملا مع السلطات السعودية بشأن إجراءات العمرة والتي من المقرر عودتها في نوفمبر المقبل.

وقال "ترك" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، إن الدولة المصرية مازالت في انتظار الاشتراطات التي ستضعها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالأعداد وترتيب الدخول.

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أنه من المتوقع أنه مع عودة رحلات العمرة في نوفمبر المقبل، وأن يكون هناك ارتفاعا في الأسعار نتيجة الضوابط الصحية، وضوابط الانتقالات وارتفاع أسعار الطيران وسعر PCR.

وأوضح، أن بوابة العمرة المصرية تضمن وجود ضوابط ورقابة للقضاء على التأشيرات الوهمية، ووضع قواعد آمنة لتنظيم خروج المواطنين بعيدًا عن السماسرة الوهميين.

وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، إن النظام السعودي الجديد، لا يوجد فيه شيء يسمى الحصول على التأشيرة فقط، ولكن هناك ما يسمى برنامج العمرة، الذي يشمل التأشيرة والانتقالات والسكن.

وأشار "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن السمسار في ظل وجود بوابة العمرة الإلكترونية دوره انتهى.

ولفت إلى أن السماسرة الآن، لا يستطيعون الحصول على تأشيرة مثل الماضي، ولذلك يلجئون إلى التشكيك في بوابة العمرة.

ونوه بأن الهدف من إنشاء بوابة العمرة الإلكترونية، حماية حقوق المواطن، وأن العام الماضي شهد عودة 600 معتمرًا من السعودية، بسبب ذهابهم إليها من دون وجود سكن أو انتقالات، وأن النظام السعودي لا يعطي التأشيرة، من دون وجود سكن أو انتقالات أو برنامج متكامل للعمرة.

واختتم بأن "بوابة الحج والعمرة الجديدة تقضي على النصابين والسماسرة، مفيش حد هيطلع للعمرة في مصر، إلا في ظل وجود سكن وانتقالات بالسعودية".

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