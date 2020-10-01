موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بالدوري الإسباني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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فاز فريق ريال مدريد بشق الأنفس على ضيفه فريق بلد الوليد بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء،على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) لموسم 2020 – 2021.
وجاء هدف الفوز لريال مدريد عن طريق اللاعب فينسيوس جونيور بالدقيقة 65 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 7 نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن فريقي خيتافي وفالنسيا أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما يحتل فريق برشلونة المركز  العاشر برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة ويلتقي مساء الخميس، مع فريق سيلتا فيجو.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بالدوري الإسباني:

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ليفانتي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر لعام 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا الإسبانية.

ويحتل فريق ليفانتي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط.

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