الري: مياه الفيضان بدأت في الانحسار

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
قالت إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن مياه الفيضان بدأت حاليًا في الانحسار، مشيرة إلى أن المناسيب الحالية في فرعي دمياط ورشيد بدأت تعود لصورتها الطبيعية بشكل تدريجي ومن دون أية مشاكل.

وأضافت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن 50% من الأراضي التي كان متوقع غرقها وصلت اليها المياه بالفعل، موضحة أنه خلال اليومين القادمين ستبدأ هذه المياه في الانحسار عنها.

وأشارت إلى أن الفلاحين كانوا مستعدين لغرق بعض أراضيهم وأغلبها أراضي زراعية تدخل ضمن أراضي طرح النهر، واتخذوا إجراءاتهم لحمايتها وفقًا للتحذيرات المسبقة التي أصدرتها الوزارة خلال الأيام الماضية.

وفي ذات السياق قال عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري المصرية، إن القرى المصرية لن تتضرر من الفيضان الحالي، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك خسائر باستثناء خسائر ضعيفة لبعض المواطنين المخالفين داخل أراضي طرح النهر.

وقال "خالد" في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "الفيضان هذا العام مرتفع وهذا خير كبير لمصر، وعادة ما يبدأ في أول أغسطس وينتهي بنهاية أكتوبر المقبل".

وأضاف رئيس مصلحة الري المصرية: "قامت الوزارة بإصدار تحذيرات منذ شهر مايو لتحذير المواطنين الذين استغلوا أراضي طرح النهر سواء في الزراعة أو إقامة حظائر للماشية أو منازل ".

وتابع: "بعد انحسار الفيضان لسنوات تظهر أراضي طرح النهر والتي تطمع بعض المواطنين ويقومون بزراعتها، ولكن ما يحدث حاليًا هو تصريف للمياه الزائدة حرصًا على سلامة السد العالي".

واستطرد: "في الوقت نفسه سيتم استغلال هذه المياه الزائدة من أجل غسل فرعي دمياط ورشيد وتحديدًا فرع رشيد، ولن تتعدى المياه لأي ترع خارجية أو منازل بعيدة عن أراضي طرح النهر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النيل الفجر

أخبار تهمك

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم ريال مدريد وإحتمالية غيابة عن الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة رشيد: تحذيراتنا من فيضان قادم تهدف لمنع حدوث خسائر

"مركز التنبؤ بالفيضانات": مخاطر الفيضان القادم مستمرة لنهاية شهر أكتوبر

الري تنفي غرق جزر بسبب الفيضان (فيديو)

الري: أصدرنا تحذيرات لأراضي طرح النهر لضمان سلامة المنشآت (فيديو)

الري: نسعى لاستخدام مياه الفيضان لغسيل المجرى المائي

شاهد.. "الري": تحذيرات الفيضان موجهة لقاطني أراضي طرح النهر

تصويت

الأكثر قراءة
11:22 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

10:59 م

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟