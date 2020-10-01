أمطار على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بتفاصيل طقس اليوم
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30% تقريبًا).
- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبًا).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30% تقريبًا).
- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبًا).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
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