أمطار على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بتفاصيل طقس اليوم

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



طقس الخميس ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس معتدل على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:



- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبًا).



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

