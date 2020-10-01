مدرب النصر يتحدث بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
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تحدث روي فيتوريا مدرب نادي النصر، عن إصرار فريقه ع لىتسجيل المزيد من الأهداف في المباراة التي تغلب خلالها على مواطنه الأهلي 2-0 يوم الأربعاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن ربع نهائي دوري ابطال آسيا 2020.

وسجل غونزالو مارتينيز (13) وعبد الفتاح عسيري (55) هدفي الفوز لصالح النصر.

وشهدت المباراة الثانية ضمن الدور ربع النهائي لمنطقة الغرب فوز بيرسيبوليس الإيراني على باختاكور الأوزبكي 2-0 على ذات الملعب.

وتقام مباراة الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا يوم السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر على ستاد جاسم بن حمد.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: من جديد كنا نستحق تحقيق الفوز، حيث كنا الطرف الأفضل من البداية، ورغم أننا كنا نلعب أمام خصم قوي إلا أننا ضغطنا من البداية وصنعنا العديد من الفرص للتسجيل.

وأضاف:" لاعبو فريقي يمتلكون قدرات عالية، وهم يمتازون بالاحترافية، وعقليتهم هي عقلية تحقيق الانتصارات، وبالتالي حتى بعد تسجيل الهدف الثاني واصلوا الضغط وحاولوا حسم النتيجة عبر تسجيل الهدف الثالث.. ما يهمني هو تصرف اللاعبين وسلوكهم والطريقة التي تعاملوا فيها مع المباراة".

وكشف:" في الشوط الأول كان تفكيري أنني أريد أن نسجل المزيد من الأهداف وأن نحسم المباراة ولهذا كنت أطلب من الفريق أن يواصل الضغط على الفريق المقابل لإراحة أنفسنا.. الأهلي فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين، ورغم ذلك قدمنا مستوى جيد وصنعنا الفرص، ولم نمنح الفريق المقابل فرص خطيرة للتسجيل".

وأوضح حول ضياع أكثر من فرصة خطيرة للاعبي فريقه: إهدار الفرص لا يجعلني أشعر بالقلق، ما يجعلني أشعر بالقلق هو عدم صنع الفرص، وحصولنا على الفرص يؤكد أننا نقوم بعمل جيد في بناء الهجمات، أما التسجيل من هذه الفرص فهو قد يحصل في بعض الأحيان نتيجة عدم التوفيق.

وأردف بالقول:" حققنا إنجازاً تاريخياً للنادي من خلال بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة بنظامها الحديث، وهو أمر مهم بالنسبة لنا".

وختم: "للتألق في مثل هذه البطولة يجب أن يعمل الفريق بمسؤولية ومتعة، حيث يجب أن يلتزم اللاعبون بمسؤولية تقديم أفضل ما بوسعهم، وفي ذات الوقت يستمتعوا بخوض المباريات".

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