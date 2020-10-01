كومان يطالب برشلونة بضم هذا الثنائي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد يضغط على إدارة النادي الكتالوني من أجل إبرام صفقتين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ماركا بأن رونالد كومان يرغب في حسم التعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي قبل أيام قليلة من نهاية سوق الإنتقالات الصيفية.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كومان ألمح لإدارة البلوجرانا أهمية التعاقد مع قلب دفاع جديد وهو الإسباني الشاب إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حسم صفقة الأمريكي سيرجينو دست من صفوف آياكس أمستردام ومن المتوقع الإعلان عنها اليوم.



