أندية قطر والإمارات تُعرقل مفاوضات الأهلي لضم البلايلي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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شهدت مفاوضات النادي الأهلي، للتعاقد مع النجم الجزائري يوسف البلايلي، عرقلة في الفترة الأخيرة، بعد تدخل أندية قطرية وإماراتية لشراء الاعب الدولي.

مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

وباتت مهمة الأهلي أسهل، بعدما تم فسخ تعاقد اللاعب الجزائري مع فريقه أهلي جدة السعودي، الذي طلب أربعة ملايين يورو، للتنازل عن خدمات "بلايلي".

من جانبه تحرك مسؤولو الأهلي نحو تكثيف المفاوضات مع يوسف البلايلي، من أجل الحصول على خدماته، بعد حُكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي أنصف اللاعب.

وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن المفاوضات الجارية حاليا بين القلعة الحمراء، واللاعب الجزائري، على الراتب الذي سيتقاضاه يوسف البلايلي في تعاقده مع ناديه الجديد.

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