أحدث ظهور لجيهان نصر.. شاهد كيف تغيرت ملامحها !

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، مؤخرا بصحبة بناتها في حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح النافورة بدار الأوبرا، والذي رفع شعار "كامل العدد".


وحرصت الفنانة المعتزلة علي الجلوس في الصفوف الأولى مستمعة لمعزوفات "خيرت" من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة، ومنها "مين ميحبش فاطمة"، و"قضية عم أحمد"، و"حنين"، و"الله ما طلعت شمس ولا غربت"، و"زي ما هي حبها"


ويعتبر هذا الظهور هو الثاني لـ"نصر" وبناتها بعد ظهورها العام الماضي من خلال مسرحية "الملك لير" بصحبه بناتها الثلاث وابنها.


ونشرت وقتها هبة مجدي إحدى بطلات العرض صوره تجمعها بـ"جيهان" وأبنائها بعد اختفائها عن الأضواء بما يقرب عن 20 عامًا، وكتبت "أجمل مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير إنى شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وانتى شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

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