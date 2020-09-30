مانشستر يونايتد والسيتي يتأهلان لدور الـ8 بكأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
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تأهل فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي إلى دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، بعد فوزهم على برايتون وبيرنلي في منافسات دور الستة عشر من البطولة.

وفاز مانشستر يونايتد على براتيون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بمنافسات دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسجل ثلاثية اليونايتد كل من سكوت ميكتوميناي وخوان ماتا وبول بوجبا في الدقائق 44 و73 و80 .

وشق مانشستر سيتي طريقه بجدارة إلى دور الثمانية للبطولة بالفوز الكبير على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف أحرزها رحيم ستيرلنج في الدقيقتين 35 و49 وفيران توريس في الدقيقة 65 .

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