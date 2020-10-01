وزيرة البيئة: جائحة كورونا أعطت للعالم كله درسًا (فيديو)

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن أزمة جائحة فيروس كورونا أعطت للعالم كله درسًا مهمًا في أن صحة الإنسان مرتبطة بشكل كبير بصحة هذا الكوكب وكل ما هو موجود عليه وهذا ما يرتبط بمفهوم التنوع البيولوجي.





وأضافت "ياسمين" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "التنوع البيولوجي معني بضرورة الحفاظ على الطبيعة مثلما خلقها الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع العيش فيها".





وتابعت "التنوع البيولوجي يساعد على مراقبة الأنشطة الإنسانية حتى لا تجور على موارد الطبيعة وبالتالي نحافظ على التوازن في البيئة والطبيعة".





واستطردت: "لو الكوكب ليس صحي وهذه الكائنات الموجودة عليه مش عارفة تعيش هذا يؤثر على صحة الإنسان بصورة كبيرة، التنوع البيولوجي تحدي كبير أمام العالم كله".





وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر استضافت مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ عام 2018 ووضعت خطة في إطار الحافظ على البيئة، موضحة أن استثمارات البترول تسير وفقا للاشتراطات البيئية العالمية.





وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة رسائل هامة خلال مشاركته في قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينا دور مصر في الاهتمام بهذا الملف من أجل حماية الموارد وكذلك توفير فرص عمل.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة التنوع البيولوجي:





1- ظاهرة تغير المناخ تمثل خطرا وثيقا الصلة لفقدان التنوع البيولوجى، وأن العالم أمام اختبار حقيقى فى علاقتنا مع الطبيعة.





2- التدهور المضطرد في التنوع البيولوجي والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية نتيجة التدخل البشرى في الحياة الطبيعية والنظم الطبيعية بات يحتم علينا التحرك بشكل اكثر تنسيقا وفاعلية في مواجهة التطورات التي تهدد دولنا.





3- مصر حرصت على دعم جهود القارة الافريقية في الحافظ على التنوع البيولوجي ووقف تدهور الطبيعة، حيث استضافت مصر في شرم الشيخ اجتماعا افريقيا رفيع المستوى بحث أولويات القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية المختلفة.





4- هناك مسؤولية مشتركة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وهناك تفاوت في القدرات بين الدول المتقدمة.





5- إدراكا منا بأهمية التنوع البيولوجي وضعت مصر نظم فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لاسيما نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة.





6- مصر أطلقت مبادرة شاملة تهدف لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة، ومؤتمر الأطراف الرابع عشر في شرم الشيخ عام 2018 إطلاق مسار للتفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته.





7- مصر حرصت على العمل مع كافة أصحاب المصلحة لضمان خروج إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020 على نحو عادل ومتوازن ونتطلع على اعتماده خلال مؤتمر الأطراف المقبل في الصين، وإيمانا بوحدة منهج صون الطبيعة وبالدور المهم لكافة الأطراف الفاعلة في هذا المجال من دول وحكومات ومجتمع مدنى وقطاع خاص.





8- مصر حرصت دوما وما تزال على استدامة النظم الايكولوجية لحوض نهر النيل، ودعت إلى تعزيز التعاون العابر للحدود بين دولها كون المياه حجر الزاوية في الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة.





9- جائحة كورونا فرضت قيودا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولي، وعززت شعورنا بالمسؤولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة.



