"الفجر الفنى" يكشف عن تعاون مريام فارس لأول مرة مع الشاعر إيهاب عبد العظيم

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أعرب الشاعر إيهاب عبد العظيم، عن سعادته الشديدة فى التعاون مع المطربة اللبنانية ميريام فارس فى أغنية ضمن ألبومها الجديد.





وكشف إيهاب عبد العظيم لـ" الفجر الفنى " تفاصيل تعاونه الجديد مع ميريام فارس، حيث قال"اتعاون مع مريام فارس فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد والأغنية تقع فى إطار الفرحة والبهجة وهى من كلماتى، وألحان علاء الراوي، وإن شاء الله تنزل قريب".





يذكر أن آخر أعمال مريام فارس، أغنية "قومى" باللهجة الخليجية، وطرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.