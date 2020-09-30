أزمة ضرائب كبرى تطارد نيمار

درج لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار، مهاجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، المدين بـ 34.6 مليون يورو، في قائمة المتخلفين عن سداد الضرائب أمام وزارة الخزانة الإسبانية، والتي نشرتها اليوم الأربعاء، وكالة الضرائب، والتي تشمل الديون والغرامات التي لم تسدد حتى 31 ديسمبر(كانون الأول) 2019 بأكثر من مليون يورو.





وجاء مهاجم باريس سان جيرمان، الذي لعب لبرشلونة بين عامي 2013 و2017، في قائمة المتعثرين بديون قدرها 34.624 مليون يورو.





وضمت قائمة المتخلفين أمام الخزانة الإسبانية لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق جابرييل ميليتو، المدافع السابق لريال ثاراجوثا (2007-2003) وبرشلونة (2011-20017) بمبلغ 1.8 مليون يورو.