ميار الشريف: محمد صلاح لم يتصل بي ولكن انتظر اتصاله
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:43 ص
كـسـاب أحـمـد
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قالت ميار الشريف، لاعبة منتخب التنس، إنها تستطيع التفوق على أي لاعب، مشيرة إلى أنه لعبت المباراة من أجل المكسب، كما أن هذه البطولة من البطولات الكبرى في مجال التنس، والأدوار التمهيدية كانت صعبة، كما أن كسر حاجز الأعصاب كان مهمًا كسره في أول مباراة.
وأضافت الشريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه لم يحدث أي اتصال من اللاعب الكبير محمد صلاح، ولكن دعم اللاعب أعطاها ثقة جيدة عبر قيامه بالإشارة بي عبر موقع تويتر، قائلة: "انتظر اتصال اللاعب".
وأشاد مغردو موقع تويتر بأداء للاعبة منتخب التنس ميار شريف رغما من خسارتها أمام المصنفة الرابعة عالميا التشيكية بلشكوفا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2 1 في الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر في مصر.
وشارك ألاف المصريين عبر الهاشتاج الذي حمل اسمها، حيث غرد الفنان يوسف الشريف:" ينتظرها مستقبل باهر.. كل الدعم للبطلة ميار شريف بنت مصر"، وأضافت الكاتبة انجى علاء:" مباراة تاريخية للمصرية ميار شريف في بطولة رولان جاروس أمام المصنفة رقم أربعة عالميا والثانية في البطولة بعد الخسارة أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين في المباراة.. برافو ميار شريف على الأداء القتالي".
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