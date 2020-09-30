الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر عقبة بلد الوليد بهدف فينيسيوس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا وغاليًا، على ضيفه بلد الوليد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويُدين الفريق الملكي بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز الصعب إلى 7 نقاط في المركز السادس (لديه مباراة مؤجلة أمام خيتافي)، فيما توقف رصيد بلد الويد عند نقطتين في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

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