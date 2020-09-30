٨ محاضر وإعدام لحوم غير صالحة في حملة بيطريه بالدقهلية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شن قيادات قطاع الطب البيطرى، بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة المرور على الاسواق والمحلات التجارية والجزارة وبيع اللحوم والاغذية في ميت غمر، علي هامش الحملة الرقابية والتفتيشية بقيادة محافظ الدقهلية والتنسيق مع الرقابة الإدارية. 

وتمكنت الحملة، من تحرير 8 محاضر مخالفات بمضبوطات 650 كجم لحوم مذبوحه خارج السلخانه ودواجن ومصنعات دجاج غير صالح.


وفى قطاع التموين تم المرور على 95 مخبز مدعم و6 محطات وقود و3 فرع ومخزن جملة و3 مستودعات لتوزيع اسطوانات البوتجاز ومستودع للدقيق المدعم ومطحن وعدد من الاسواق.

تم تحرير 25 محضر موازين وتجميع بطاقات ومواصفات وتصرف فى دقيق وتوقف عن الانتاج وعدم وجود قائمه، وتحرير40 محضر للذبح خارج السلخانه، وعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية وتم التحفظ على 205 كيلو جرام لحوم ذبح خارج السلخانه و430 كيلو هياكل دواجن غير صالحة.

وأكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية علي استمرار الجوالات الميدانية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكافة أشكال الفساد والخروج عن القانون.

وقد قرر محافظ الدقهلية، احالة جميع محاضر المخالفات التى تم ضبطها للنيابة العامة، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة بشأنها.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينه ميت غمر ووكلاء الوزارات مديرى المديريات المعنية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال كافة الملاحظات الواردة بتقاريراالمرور لكافة الاجهزة المشاركة فى الجولة.

وأكد محافظ الدقهلية علي استمرار الجوالات الميدانية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكافة أشكال الفساد والخروج عن القانون.

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