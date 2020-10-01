أسامة الأزهري: الرياضة ترياق الحفاظ على الجسم

أكد الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، أن الرياضة لها اثر عميق في نفسية الإنسان، مشيرًا إلى أنها أحد مستلزمات صيانة جسم الإنسان والإبقاء عليه.





وقال "الأزهري" في حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أمارس الرياضة وألزم أولادي بممارساتها، والرياضة هي الترياق الذي لابد منه للحفاظ على صحة الجسم".





وأضاف "الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على ممارسة الرياضة، وكان يقيم مسابقات بين أصحابه على ركوب الخيل والجمال".





وتابع "الرياضة لها أثر عجيب في صناعة الإنسان، وقد لا ينجح شيئا في تسريب وتنفيس الطاقات إلا الرياضة، وأنادي كل إنسان بممارستها".





واستطرد الأزهري "على الفرد ممارسة رياضة الجري وغيرها من الرياضات بشكل منتظم ومستمر من أجل الحفاظ على الصحة العامة، حتى لا يترهل الجسم".





فوائد ممارسة الرياضة

وفي سياق متصل قال الدكتور خالد قدري، خبير تربوي، إن التربية الرياضية لها أهمية كبيرة ليست على مستوى الفرد والمجتمع وإنما على المستوى العالمي أيضًا، موضحًا أن التربية الرياضية في الوقت الحالي هامة جدًا لتقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "قدري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، ، أن ممارسة الرياضة يقلل من ظواهر العنف في المدارس والشارع والمنزل، وينمي أخلاق حميدة لدى الطلاب وغرس مفهوم جديد للقيم الإيجابية المبنية على العطف والرحمة والمودة، والعمل بروح الجماعة، وتحمل المسئولية والالتزام بالواجب والعمل تحت الضغوط النفسية.





وتابع الخبير التربوي، أن الخبراء التربويين يعملوا على وضع سيناريوهات للاستفادة من التربية الرياضية كمادة لتصبح مصدر دخل قومي للأسرة والمجتمع، مشددًا على أن الرياضة أصبحت تنمي الشعور باحترام الأخر وثقافات الشعوب، ونزع التعصب والحروب من عقول البشر، وتقرب من الحضارات المختلفة، متوقعًا تحايل بعض أولياء الأمور على تطبيق مادة التربية الرياضية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، بخروج شهادات طبية تفيد بحمل أبناءهم بعض الأمراض المختلفة.



