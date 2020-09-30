تفاصيل ٥٠ محضر وغلق ٣٢ منشأة ومعاقبة ٦٠ موظف بصحة الدقهلية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت حملة رقابية وتفتيشية استهدفت مركز ومدينة ميت غمر من اعدام نصف طن أغذية وغلق ٣٢ منشأه طبية وغذائية في حملة صحية. 


وقد اسفرت حملات المرور والتفتيش عن العديد من المخالفات، فى عدد من القطاعات، ففى قطاع الصحة تم غلق 4 منشآت طبية خاصة لجسامة المخالفات بها وعدم وجود ترخيص.

كما تم غلق 28 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، واعدام 500 كجم أغذية مختلفه لوجو تغير فى الخواص، وعمل 50 محضر لمنشآت غذائية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية.

وتم تحرير محاضر لمنشآت صيدلية وطبية لعدم تواجد مدير فنى ووجود ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وادوية تأمين صحى، وتحرير 6 محاضر بيئيه لمخالفه الاشتراطات الصحية، ومجازاة 60 موظف بالمستشفيات والوحدات الصحية لتغيبهم عن العمل،جزاء مباشر بخصم 3 أيام.

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية تقارير المرور للجان التفتيش والمتابعه وذلك فى اطار الحملة المكبرة التى قادها المحافظ اليوم بمركز ومدينه ميت غمر، بالتنسيق المسبق مع اللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية والتى رافقة خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ والعميد محمود عبد النبى بهيئة الرقابة الإدارية.

واستمرت أعمال فرق المرور والتفتيش الميدانى بالحملة على الوحدات الصحية والمنشآت الغذائية والمخابز والاسواق والمنشآت الاجتماعية والصناعيه والتعليمية والوحدات المحلية على مدار اليوم.

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