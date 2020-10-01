رئيس لجنة مكافحة كورونا: نبحث ضمان أكبر كمية من اللقاحات للمصريين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر تبحث مع روسيا والصين وبريطانيا لتوفير أكبر كمية من اللقاحات، مشيرا إلى أن اللقاح عبارة عن نسخة من فيروس حامل يساهم في تنشيط المناعة لدى جسم الإنسان.





وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن مصر بحثت مع الجانب الصيني لقاح تطوره بكين ويحقق نتائج إيجابية حتى الأن.





وأصدرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عدة تصريحات مهمة بشأن لقاح فيروس، ومنها أنه في حالة تواجد لقاح لفيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعه بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، وتوقعات بارتفاع سعر لقاح.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية:

توفير لقاح كورونا لكل دولة:

وكشفت الدكتور نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أنه في حالة تواجد لقاح فيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعه بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، حيث سيكون الأولوية الي الفئات عالية الخطورة.





توقعات بارتفاع سعر اللقاح:

وأشارت المستشارة الإقليمية للأمراض الي توقع حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مرغوب فيه، موضحا أن المنظمة قامت بتنظيم مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب على حد سواء.





وأوضحت أن المنظمة ستساعد 11 دولة فقيرة في الإقليم على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة.





لقاح كورونا اختياري:

وأكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الحصول على لقاح كورونا اختياري، ولكن يفضل الحصول عليه لكونه يشكل الوقاية من وباء كورونا.





وجود ١٩١ لقاحا لكورونا:

فيما كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن وجود ما يقرب من 191 لقاحا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.





لقاح آمن وفعال: