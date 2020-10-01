رئيس لجنة مكافحة كورونا عن الاجراءات الاحترازية: معدومة لدى المصريين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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استنكر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من تهاون المصريين في تطبيق في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معقبا: "الالتزام أصبح معدوما.

وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، إن الدولة وجهة بعودة الحياة الطبيعية ولكن بشروط، ولكن المصريين ألقوا هذه الشروط في سلة المهملات.

وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة من فصل الشتاء لاسيما أنه فصل تنشط فيه الفيروسات، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

وحول رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، مدى توافر اللقاحات قال إن مصر تبحث مع روسيا والصين وبريطانيا لتوفير أكبر كمية من اللقاحات.

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، عن عدة تصريحات مهمة بشأن لقاح فيروس، ومنها أنه في حالة تواجد لقاح لفيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعه بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، وتوقعات بارتفاع سعر لقاح.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية:


توفير لقاح كورونا لكل دولة:

وكشفت الدكتور نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أنه في حالة تواجد لقاح فيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعة بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، حيث سيكون الأولوية الي الفئات عالية الخطورة.

توقعات بارتفاع سعر لقاح:

وأشارت المستشارة الإقليمية للأمراض الي توقع حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مرغوب فيه، موضحا أن المنظمة قامت بتنظيم مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب على حد سواء.

وأوضحت أن المنظمة ستساعد 11 دولة فقيرة في الإقليم على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة.

لقاح كورونا اختياري:

وأكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الحصول على لقاح كورونا اختياري، ولكن يفضل الحصول عليه لكونه يشكل الوقاية من وباء كورونا.

وجود ١٩١ لقاحا لكورونا:

فيما كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن وجود ما يقرب من 191 لقاحا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

لقاح آمن وفعال:

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية تحرص علي اعتماد لقاحًا لفيروس كورونا المستجد يكون أكثر امنا وفعالًا.

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