أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي، في بيان اليوم الأربعاء تعليق جميع الأنشطة البرلمانية بعد إصابة عضوين بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر المكتب الإعلامي لمجلس الشيوخ بيانا جاء فيه: أن جميع أعضاء مجلس الشيوخ من حركة الخمس نجوم يخضعون الآن للاختبار التشخيصي لفيروس كورونا، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وأعلنا ماركو كرواتي وفرانشيسكو مولام في وقت سابق من اليوم أنهما خضعا للحجر الصحي بعد التأكد من إصابتهما بكوفيد 19.

يذكر أن 95 نائبا في مجلس الشيوخ الايطالي ينضمون لحركة خمس نجوم من إجمالي 319 عضوًا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 34,075 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 25,314 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

مجلس الشيوخ الإيطالي يعلق أنشطته البرلمانية بعد إصابة عضوين بكورونا

أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي، في بيان اليوم الأربعاء تعليق جميع الأنشطة البرلمانية بعد إصابة عضوين بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر المكتب الإعلامي لمجلس الشيوخ بيانا جاء فيه: أن جميع أعضاء مجلس الشيوخ من حركة الخمس نجوم يخضعون الآن للاختبار التشخيصي لفيروس كورونا، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وأعلنا ماركو كرواتي وفرانشيسكو مولام في وقت سابق من اليوم أنهما خضعا للحجر الصحي بعد التأكد من إصابتهما بكوفيد 19.

يذكر أن 95 نائبا في مجلس الشيوخ الايطالي ينضمون لحركة خمس نجوم من إجمالي 319 عضوًا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 34,075 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 25,314 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.