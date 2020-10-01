محامون يتهمون "ناصر الكريونى" بمنعهم من دخول مكاتبهم

نشبت منذ قليل مشاجره بين المحامين، وأمين عام اتحاد المحامين العرب، ناصر الكريونى بعد منعه للمحامين من دخول مكاتبهم، مستعينا في ذلك ببلطجيه.





من جانبهم، حرر المحامون محضرًا بالواقعة بقسم قصر النيل وجار التحقيقات.





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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على أحد التطبيقات الإلكترونية تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى من خلالها المُعلن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها إحدى السيدات (بدون عمل – مقيمة بمحافظة السويس - لها معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها فتاة أخرى (بدون عمل – مقيمة بمحافظة القاهرة- لها معلومات جنائية)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمتهمة الأولى يحوى الرسائل والمحادثات التي تدل على صحة التحريات"- مبلغ مالي).





وبمواجهتهما أقرت المتهمة الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال الثانية في ذات الأعمال عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي قدره (1500 دولار أمريكي)، وأضافت بأنها قد أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمناقشة المتهمة الثانية أكدت ما جاء بأقوال المتهمة الأولى.





وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومكافحة كافة الأعمال الأخلاقية والمنافية للآداب العامة.



