البورصة الأمريكية تسجل أول خسارة شهرية منذ مارس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
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سجلت البورصة الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء،  أول خسائر شهرية منذ مارس الماضي.

وأبدى وزير الخزانة ستيفن منوشين نبرة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا بعد استمرار الجمود بشأن حزمة التحفيز لأسابيع

ورغم فشل منوشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في التوصل لاتفاق خلال محادثات اليوم لكنهما اتفاقا على استمرار المفاوضات نحو صفقة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وجاء أداء الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين لأول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن والتي شهدت انتقادات واتهامات متبادلة.

وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، فيما تم تعديل وتيرة انكماش اقتصاد الولايات المتحدة إلى 31.4 بالمائة في الربع الثاني.

وعند الختام، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 328 نقطة إلى 27781 نقطة، لكنه سجل خسائر شهرية بنسبة 2.3 بالمائة لكنه سجل مكاسب فصلية بلغت 7.6 بالمائة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 3363 نقطة، في حين سجل هبوطا شهريا بنحو 3.9 بالمائة، لكن حقق ارتفاعا فصليا بنسبة 8.5 بالمائة.

وصعد "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 11167 نقطة، لكنه سجل خسائر شهرية بلغت 5.2 بالمائة لكنه ارتفع بنسبة 11 بالمائة خلال الربع الثالث.

وبحلول الساعة 8:04 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 93.83.

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