المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تعرض محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مباراة الفريق اليوم أمام نادي الترسانة، في بطولة كأس مصر.

 

وجاء خروج وحيد بين شوطي المباراة، بسبب تعرضه شعوره بالإصابة، التي جاءت بالآلام في العضلة الضامة.

 

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، على حساب نادي الترسانة، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت على ستاد "الأهلي we السلام".

 

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق اللاعب جونيور أجاي، في الدقيقة الثامنة، عقب تمريرة سحرية من أليو بادجي من على حدود منطقة الجزاء لتصل إلي جونيور أجاي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسري ليسددها أجاي بطريقة رائعة.

 

 

وسجل الهدف الثاني أيضًا جونيور أجاي، في الدقيقة 15، عقب عرضية أرضية من الناحية اليمني لـ حسين الشحات، وصلت إلي جونيور أجاي ليسددها بين أقدام حارس الترسانة.

 

 

بينما جاء الهدف الأول للترسانة عن طريق اللاعب إبراهيم منصور، عقب عرضية من الناحية اليمنى، ليسددها برأسية رائعة، في أقصى الزاوية اليسري لـ مصطفى شوبير، في الدقيقة 42.

 

 

وبتحقيق المارد الأحمر الفوز على الترسانة، سوف يواجه فريق أبوقير للأسمدة على أن يواجه في نصف نهائي البطولة الفريق الفائز من مواجهة الإتحاد السكندري والمقاولون العرب التي ستقام الخميس 22 أكتوبر المقبل.

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