"الصحة": منظومة التأمين الصحي من أهم خطوات الإصلاح الاجتماعي في تاريخ مصر (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، نجحت في تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية ببورسعيد ونالت إشادة كبيرة، لذلك هي جاهزة للانتقال إلى محافظة الأقصر ثم الإسماعيلية.

وأضاف السبكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" أن هناك أكثر من 800 ألف مواطن تم تسجيلهم على المنظومة في الأقصر قبل تطبيقها رسميًا، وهذا ما يدلل على نجاحها الكبير، وهناك 2.8 مليون مواطن سجلوا في المراحل الأولى لمنظومة التأمكين الصحي.

وأوضح أن هذه المنظومة من أهم خطوات الإصلاح الاجتماعي في تاريخ مصر، لا سيما وأنها تدفع الاشتراك عن الغير قادرين، وتتحمل مساهمتهم بتوفير كافة الأدوية المطلوبة، وتكاليف العمليات الجراحية بأعلى الأجهزة الطبية العالمية، مشيرًا إلى أنه منذ أيام تم الإعلان عن نجاح عن عملية لمسن يبلغ من العمر 95 جنيهًا، تكلفت الدولة قيمتها بـ600 ألف جنيه، حين أن المواطن لم يدفع أكثر من 300 جنيه فقط قيمة إقامته بالمستشفى.

وأشار السبكي، إلى أن منظومة التأمين الصحي تغطي الأسرة بالكامل، وهناك 11 وحدة ومركز صحي و7 مستشفيات تخصصية في بورسعيد، وتغطي الأسرة بالكامل صحيًا بأعلى الأجهزة، وتحظى بقدر كبير من الدقة، موضحًا أن الدولة استثمرت في هذا المشروع، بمبالغ مالية كبيرة، حيث تكلفت بورسعيد 8 مليارات جنيه، بينما الأقصر 12 مليار جنيه، في حين الإسماعيلية تكلفت أكثر من 10 مليارات جنيه.

واستطرد أن الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة، وكل وحدة صحية بها 2 لطب الأسرة، وبها فحص شامل مجاني لكافة المواطنين، فضلًا عن وجود عيادة لطب الأسنان وعيادة للحمل، بالإضافة للخدمات الوقائية، ويزيد على المركز عدد من التخصصات الطبية مثل الباطنة والأطفال وغيرها، ومرتبطة بالنظام المميكن.

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