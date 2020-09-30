بالنجاح والتوفيق.. هكذا هنأ أحمد حلمي مني ذكي على فيلم "الصندوق الأسود"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان أحمد حلمي علي تهنئة زوجته مني ذكي علي فيلمها الجديد " الصندوق الأسود".

حيث شارك البوستر التشويقي للفيلم عبر حسابه بإنستجرام ، وعلق قائلاً:" بالنجاح والتوفيق".

وتابع قوله ومازح متابعيه قائلاً:" أنا ليا كلام مع اللي كتفك كده".

فيلم "الصندوق الأسود" يُشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

والفيلم يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب ثلاثة سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث و تتعرض للخطف من قبل "هجام" يُجسد دوره الفنان محمد فراج و"سارق"، ويُجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

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