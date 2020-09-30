محافظ أسيوط: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب تسريب المياه الجوفية لمنطقة النخيلة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مكتبه مفتوح للمواطنين 24 ساعة يوميًا ومن حق المواطن أن يقابل أي محافظ، مشيرًا إلى أن المسئولين في المحافظة متواجدين لحل مشاكل المواطنين، وما يستجد في أي وقت.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، أن ما تم عرضه في البرنامج علمه من خلال أحد الصحفيين أن هناك رشح للمياه في المنازل، وبالفعل تم التحرك وشفط المياه وعملنا على إصلاح المنزل الذي غمرته المياه الجوفية.

وأكمل محافظ أسيوط، أنه سيتم تحليل المياه الجوفية ومعرفة السبب هل هو بسبب مناسيب مياه النيل أو غيرها، كما أنه تم تشكيل لجنة موسعة لمعرفة السبب وعدم تواجد المشكلة مرة أخري، كما أن اللجنة مشكلة من عدة وزارات لمعرفة مصدر المياه.

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية والسريعة لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض الأماكن بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج وكلف يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج باستمرار سحب المياه من المنازل والشوارع بواسطة سيارات الكسح.

كما وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج ومديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وعمل دراسة لبحث مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالشوارع وتسربها إلى المنازل وتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة لسحب المياه الجوفية وحل المشكلة بشكل عاجل حرصًا على سلامة أهالينا القاطنين في تلك المناطق مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة تعمل من أجل الصالح العام للمواطنين وحل مشاكلهم.

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