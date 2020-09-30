أسامة الأزهري: وفاة الشيخ أحمد الصباح "مصاب جلل" للأمة العربية

Advertisements

نعى الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عامًا، قائلًا "هذا مصاب جلل ليس للكويت فقط ولكن للأمة العربية بأكلمها".



وقال "الأزهري" في لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أمير الكويت الراحل كان رجلا حكيما وصاحب أعمال إنسانية وأيادي بيضاء على الوطن العربي بأكمله".



وأضاف "لن ننسى للشيخ الأحمد الصباح دعمه ومساندته للدولة المصرية في كل مواقفها وأزمتها، ونعزي أنفسنا قبل أن نعزي الشعب الكويتي".



وفي سياق متصل وجه التهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت الجديد، والذي أدى اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس الأمة الكويتي.



اقرأ أيضًا..



ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".



وأضاف: "أن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".



وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.