"الصحة": 2.8 مليون مواطن سجلوا في منظومة التأمين الصحي (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة، إن الوزارة جاهزة بالانتقال بمنظومة التأمين الصحى من بور سعيد لأى محافظة أخري، موضحًا أن التشغيل التجريبي سيكون فى الأقصر قريبًا.

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن نسبة نجاح المنظومة فى بورسعيد كبيرة للغاية، معلقًا " اقبال المواطنين على المنظومة خير دليل على نجاح المنظومة".

ولفت مساعد وزير الصحة، إلى أن 2.8 مليون مواطن سجلوا فى المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي.

وأشار إلى أن هذه المنظومة من أهم المشروعات الخاصة بالأصاح والتى تحافظ على حق المواطن فى العلاج، مؤكدًا ان الدولة تتحمل تكلفة علاج المرضى غير القادرين، وايضًا تتحمل تكلفة العمليات الجراحية.

وأوضح أن هناك أكثر من 800 ألف مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وأن 2300 خدمة كبية يتمتع بها المواطن.

وكشف أن هذه المنظومة تغطى الأسرة بالكامل وليس الشخص بمفرده، وأن هناك 31 وحدة ومركز صحى و7 مستشفيات تخصصية فى بور سعيد ضمن منظومة التأمين الصحي.

ولفت إلى أن هناك كول سنتر لاستقبال حجوزات المواطنين فى أى شئ خاص بـ العلاج الخاص بمنظومة التأمين الصحي وأكد أن أى شخص من الممكن أن يحجز عن طريق الخط الساخن 15344 ويعمل على مدار الـ 24 ساعة.

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