حصة الدولار من الاحتياطات العالمية تراجعت في الربع الثاني

أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطات العالمية تراجعت إلى 61.3 بالمائة أو ما يعادل 6.9 تريليون دولار خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع 61.8 بالمائة أو 6.7 تريليون دولار في الربع الأول لكنه لا يزال يتربع على عرش الاحتياطات العالمية.





وانخفض الدولار بنحو 3 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلا أسوأ أداء فصلي منذ يونيو لعام 2017، حيث دفعت التوقعات بالتعافي السريع من ركود كورونا المستثمرين إلى الخروج من الملاذات الآمنة وشراء العملات ذات المخاطر العالية.





وارتفع إجمالي قيمة الاحتياطات الدولية العالمية إلى مستوى قياسي عند 12.03 تريليون دولار خلال الربع الثاني هذا العام، مقارنة مع 11.70 تريليون دولار خلال الربع الأول





وجاء اليورو في المرتبة الثانية بحصة بلغت 20.3 المائة في إجمالي الاحتياطات الدولية بنهاية الربع الثاني الماضي، مقابل 20 بالمائة في الربع السابق له.





وبلغت حصة الين الياباني واليوان الصيني 5.7 بالمائة و2 بالمائة من إجمالي الاحتياطات العالمية على التوالي خلال الربع الثاني.