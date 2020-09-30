بايرن ميونخ يُتوج بالسوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند

توج بايرن ميونخ بلقب السوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند وذلك للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز الذي حققه البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أليانز أرينا.





إنتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم رفقاء روبيرت ليفاندوفسكي بهدفين مقابل هدف ، حيث افتتح كورينتين توليسو التقدم لأبناء هانز فليك في الدقيقة الثامنة عشر قبل أن يضيف الألماني توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين.





وعاد دورتموند في النتيجة بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة التاسعة والثلاثين عن طريق جوليان براندت لينتهي المشهد الأول من اللقاء بتقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف.





وفي الشوط الثاني نجح إيرلينج هالاند في تسجيل هدف التعادل لبوروسيا دورتموند وبقي التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة الثمانين لينجح جوشوا كيميتش في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية والثمانين.





وكان عشاق بوروسيا دورتموند يطمحون في القيام بريمونتادا تاريخية لكن البايرن رفض ذلك وتمكن من حصد اللقب.



