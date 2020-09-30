بايرن ميونخ يُتوج بالسوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
توج بايرن ميونخ بلقب السوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند وذلك للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز الذي حققه البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أليانز أرينا.

إنتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم رفقاء روبيرت ليفاندوفسكي بهدفين مقابل هدف ، حيث افتتح كورينتين توليسو التقدم لأبناء هانز فليك في الدقيقة الثامنة عشر قبل أن يضيف الألماني توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وعاد دورتموند في النتيجة بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة التاسعة والثلاثين عن طريق جوليان براندت لينتهي المشهد الأول من اللقاء بتقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني نجح إيرلينج هالاند في تسجيل هدف التعادل لبوروسيا دورتموند وبقي التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة الثمانين لينجح جوشوا كيميتش في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية والثمانين.

وكان عشاق بوروسيا دورتموند يطمحون في القيام بريمونتادا تاريخية لكن البايرن رفض ذلك وتمكن من حصد اللقب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ السوبر الألماني

أخبار تهمك

أول تعليق من مدرب الترسانة بعد الخسارة أمام الأهلي بالكأس

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

في رسالة الوداع.. موسيماني يلمح لقيادة الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عماد متعب يفتح النار على فايلر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ 38 دقيقة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم ريال مدريد وإحتمالية غيابة عن الكلاسيكو

منذ ساعة

حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديمبلي

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

بوروسيا دورتموند يتعثر أمام هيرتا برلين.. وفولفسبورج يهزم دوسلدورف

بوروسيا دورتموند يفوزعلى جلادباخ بثنائية في الدوري الألماني

عودة البوندسليجا.. دورتموند يسحق شالكه بالأربعة ويضغط على بايرن ميونيخ في الصدارة

بفضل هالاند.. بوروسيا دورتموند يعبر عقبة دوسلدورف بشق الأنفس

بايرن ميونخ يخطف فوزا قاتلا أمام مونشنجلادباخ ويقترب من لقب البوندسليجا

البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ (1/2) | ملخص واهداف مباراة Bayern Munich اليوم 13/6/2020 في الدوري الالماني (فيديو)

تصويت

الأكثر قراءة
10:59 م

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

10:10 م

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

10:01 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟