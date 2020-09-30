من الطائرة.. محمد رمضان يحتفل ببراءته من قضية الطيار الموقوف

Advertisements

شارك الفنان محمد رمضان فيديو له احتفالا ببراءته في القضية الموجهة إليه من قب الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وذلك من خلال مشاركته فيديو أثناء نزوله من الطائرة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد رمضان في الفيديو مع ابنه بنغمات بعض أغانيه مما آثار إعجاب الجمهور.



يذكر أن محكمة الدقي قد حكمت اليوم ببراءة الفنان محمد رمضان من قضية السب والقذف الذي اتهمه فيها الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.