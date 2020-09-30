من الطائرة.. محمد رمضان يحتفل ببراءته من قضية الطيار الموقوف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد رمضان فيديو له احتفالا ببراءته في القضية الموجهة إليه من قب الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وذلك من خلال مشاركته فيديو أثناء نزوله من الطائرة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رمضان في الفيديو مع ابنه بنغمات بعض أغانيه مما آثار إعجاب الجمهور.

يذكر أن محكمة الدقي قد حكمت اليوم ببراءة الفنان محمد رمضان من قضية السب والقذف الذي اتهمه فيها الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

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