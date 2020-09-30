محافظ بني سويف: مشروع التحول الرقمي على رأس أولوياتي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن الدولة تعمل بخطوات عملية واضحة لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية، ومن أهم تلك الخطوات تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، والذي يجري تنفيذ البنية التحتية له بالمحافظات، ويجري تطبيقه بالجامعات، والذي يأتي تماشيًا مع إستراتيجية الدولة التي ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير قدرات التحول الرقمي وتطويرالبنية الأساسية والمعلوماتية للجهاز الإداري ومنظومة التعليم بشكل عام وغيرها من الخطوات والمشروعات التي يجري تنفيذها حسب خطة وجدول زمني.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن مشروع التحول الرقمي في مقدمة أولويات منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة،من منطلق أن المشروع من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، حيث يجري حاليا تنفيذ البنية التحتية،والتي ستليها خطوات عملية مرحلية نحو الاتجاه للتحول الرقمي في كل القطاعات الخدمية والمجالات التنموية

كما أشار المحافظ إلى أن التعاون بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطبيقـات الجامعـات الذكيـة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية،تعد خطوة هامة ومحورية في مجال التحول الرقمي في نظم التعلم،لافتا إلى أهمية أن تكون رؤية جامعة بني سويف نحو التحول الرقمي ترتكز على توفير البنية التحتية اللازمة والدعم الفني المطلوب وصولا إلى تطبيق مفهوم الرقمنة في آليات العمل ومنظومة التعلم وصولا إلى تصدير تجربتها خارج النطاق المصري من خلال إعداد تطبيق يسهل الوصول إليه عبر الإنترنت يحتوي على مكونات الجامعة وإمكانياتها كجامعة ذكية

جاء ذلك خلال حضوره اليوم اجتماع مجلس جامعة بني سويف بجلسته رقم 188 والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر، وذلك في حضورالدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء،حيث استعرضت اللجنة المُشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للجامعات لوضع تصور لجامعة بني سويف الذكية.

حيث دار حوار عملي وأكاديمي بين أعضاء الوفد وعمداء الكليات أثناء عقد مجلس الجامعة حول خطة الجامعة نحو التحول الإليكتروني لتحقيق رؤية الجامعة واحتياجاتها من قبل الوفد وتحقيق رؤية مصر2030م.

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بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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