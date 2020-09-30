عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الترسانة والتي جمعتن الفريقين في دور الستة ببطولة كأس مصر.

وقام فايلر بمغادرة قاعة المؤتمرات الصحفية غاضبًا بعدما قام أحد الصحفيين بتوجيه سؤال له حول رحيله عن الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعد فوزه الصعب والمثير على الترسانة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "الأهلي".

وكانت مباراة الليلة هي الأخيرة للسويسري رينيه فايلر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث بات الجنوب إفريقي موسيماني هو الأقرب لخلافته في قيادة القلعة الحمراء.


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