عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:10 م
علي نبوي
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غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الترسانة والتي جمعتن الفريقين في دور الستة ببطولة كأس مصر.
وقام فايلر بمغادرة قاعة المؤتمرات الصحفية غاضبًا بعدما قام أحد الصحفيين بتوجيه سؤال له حول رحيله عن الأهلي.
وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعد فوزه الصعب والمثير على الترسانة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "الأهلي".
وكانت مباراة الليلة هي الأخيرة للسويسري رينيه فايلر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث بات الجنوب إفريقي موسيماني هو الأقرب لخلافته في قيادة القلعة الحمراء.
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