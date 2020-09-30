الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حدد نادي الزمالك سعر بيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مصطفى محمد، حال طلب أحد الأندية الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك لن يوافق على رحيل مصطفى محمد إلى الاحتراف الخارجي بأقل من 10 ملايين دولار، أي ما يعادل مبلغ 185 مليون جنية مصري.

 

ويأمل النادي الأبيض في الاستفادة المالية بشكل كبير من صفقة انتقال مصطفى محمد للاحتراف الخارجي، ويطمع في الحصول على أكبر عائد من قيمة رحيله لتعويض الفريق بصفقة قوية في مركز المهاجم الصريح.


ويحظى اللاعب باهتمام ناديي رايو فاليكانو الإسباني، وليتشي الإيطالي، بالإضافة إلى عرض من فناربشخة التركي خلال الميركاتو الصيفي.


ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء غدًا الخيمس، ضمن منفاسات الجولة الوحدة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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