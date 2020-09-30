نجم بايرن ميونخ مطلوب في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الشاب الفرنسي مايكل كويسانسي نجم وسط ميونخ الألماني يقترب من الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم الفرنسي الشاب سينتقل إلى ليدز يونايتد مقابل مبلغ 20 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كويسانسي البالغ من العمر 21 عامًا كان قد إنتقل إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي قادمًا من بروسيا مونشجلادباخ مقابل مبلغ 12 مليون يورو.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن نجم نانسي الفرنسي السابق لم يحصل على فرص كافية للمشاركة مع الفريق البافاري، حيث لم يشارك سوى في 11 مباراة فقط.



